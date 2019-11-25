Впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -10 градусов

Утром в понедельник температура воздуха в Латвии опустилась ниже -5 градусов, местами в Видземе мороз усилился до -10 градусов, сообщает агентство LETA.
Мороз в -10 градусов зарегистрирован в Смилтене, Мадоне и других местах Видземе. Эта самая низкая температура воздуха с марта этого года.
Более теплая погода сохранился на побережье Курземе, где воздух остыл до -2..-4 градусов.
На большей части территории Латвии ясная погода, местами - в основном, в юго-восточных районах, - облачно. Дует слабый восточный, юго-восточный ветер.
В Риге термометры показывают -3..-5 градусов, дует юго-восточный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в воскресенье в Латвии составила от +0,7 градусов на Колке до -2,9 градусов в Алуксне.