Впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -10 градусов

Мороз в -10 градусов зарегистрирован в Смилтене, Мадоне и других местах Видземе. Эта самая низкая температура воздуха с марта этого года.

Более теплая погода сохранился на побережье Курземе, где воздух остыл до -2..-4 градусов.

На большей части территории Латвии ясная погода, местами - в основном, в юго-восточных районах, - облачно. Дует слабый восточный, юго-восточный ветер.

В Риге термометры показывают -3..-5 градусов, дует юго-восточный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду.