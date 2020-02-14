Ночью температура воздуха опустится ниже нуля

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии упадет до 0..-5 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами образуется туман и обледенеют дороги, будет дуть слабый ветер. Суббота будет преимущественно облачной, во второй половине дня и вечером в некоторых районах Курземе и Видземе ожидается дождь и снег.
В течение дня усилится южный, юго-западный ветер, скорость порывов которого на побережье будет достигать 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2..+5 градусов.
В Риге в субботу увеличится облачность, вечером возможны небольшие осадки. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до -1..-3 градусов. Днем ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха повысится до +4 градусов.