Ночью температура воздуха опустится ниже нуля

Местами образуется туман и обледенеют дороги, будет дуть слабый ветер. Суббота будет преимущественно облачной, во второй половине дня и вечером в некоторых районах Курземе и Видземе ожидается дождь и снег.

В течение дня усилится южный, юго-западный ветер, скорость порывов которого на побережье будет достигать 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2..+5 градусов.