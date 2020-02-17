На 22 метеостанциях побит рекорд тепла для второй декады февраля

В понедельник ночью и с утра на всех государственных станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд тепла для 17 февраля, а на 22 метеостанциях - также рекорд второй декады месяца, следует из обобщенных данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Рекорд второй декады февраля не был побит только в Мерсрагсе и Колке, где 16 февраля прошлого года температура достигла +12,1 и +13,4 градуса соответственно.
Самая высокая температура воздуха в понедельник была зафиксирована в Риге и Добеле - +12,3 и +12,4 градуса соответственно.
В других районах Латвии максимальная температура воздуха составила от +8,7 градуса в Айнажи до +11,9 градуса в Мерсрагсе.
Это была самая теплая погода в Латвии с 14 ноября.
Прежний рекорд тепла для 17 февраля составлял +8,9 градуса. Он был установлен в 1925 году, а повторен в 1934 году.
Как сообщалось, не только в начале, но и в конце этой недели в Латвии ожидается сильный ветер. Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет слабым только в четверг. Температура воздуха немного понизится, временами ожидается снег и дождь.