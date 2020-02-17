На 22 метеостанциях побит рекорд тепла для второй декады февраля

Рекорд второй декады февраля не был побит только в Мерсрагсе и Колке, где 16 февраля прошлого года температура достигла +12,1 и +13,4 градуса соответственно.

Самая высокая температура воздуха в понедельник была зафиксирована в Риге и Добеле - +12,3 и +12,4 градуса соответственно.

В других районах Латвии максимальная температура воздуха составила от +8,7 градуса в Айнажи до +11,9 градуса в Мерсрагсе.

Это была самая теплая погода в Латвии с 14 ноября.

Прежний рекорд тепла для 17 февраля составлял +8,9 градуса. Он был установлен в 1925 году, а повторен в 1934 году.