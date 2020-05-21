Середина мая была холоднее нормы. Но погода скоро исправится

В последний раз температура так сильно опускалась ниже нормы в конце февраля 2018 года.

Самое незначительное отклонение от нормы в середине мая было на Курземском побережье - 2,6 градуса, тогда как в Риге и Алуксне температура была на 6 градусов ниже нормы.

В мае побиты три рекорда холода - минимальная температура -2,4 градуса была зарегистрирована 15 мая в Мадоне. Максимальная температура +20 градусов зафиксирована 11 мая в Дагде, а через несколько часов в Латгале выпал снег.

Количество осадков во второй декаде мая на 63% превысило норму.

Прохладная погода сохраняется в Латвии с конца апреля. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура поднимется до нормы, а в конце мая и начале июня даже превысит ее.