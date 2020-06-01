Пн, 1.06.2020
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В Латвии май 2020 года стал самым холодным в этом веке

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Май этого года в Латвии был самым холодным с 1999 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

Средняя температура месяца составила +9,5 градуса, что на 1,9 градуса ниже средней температуры 1981-2010 годов. Температура в мае не поднималась выше +22 градусов, а рекорд холода, -2,6 градуса, был зарегистрирован 8 мая в Стенде.

В середине месяца температура была на 4,4 градуса ниже нормы. 

В мае были побиты пять рекордов холода, и это были первые рекорды холода в Латвии с октября прошлого года.

Количество осадков в мае составило 47 мм, что близко к норме. 

Как сообщалось, на следующей неделе в Латвии возможна жара

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