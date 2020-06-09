Видео: в Риге засняли впечатляющее туманное цунами

Это привело к быстрой конденсации влаги, создав красивое туманное цунами.

Pēc vakardienas tveices un negaisa, vējš iegriezās no ziemeļiem. No Rīgas līča pilsētā ieplūda vēss gaiss, kas mitrumam lika strauji kondensēties, radot skaistu miglas cunami. pic.twitter.com/NjYxEAcT2d — Toms Bricis (@boms_tricis) June 9, 2020

Напомним, во вторник, во второй половине дня ожидается сильная гроза. На всей территории Латгале, на востоке Земгале и Видземе с 14:00 до 23:00 действует оранжевое предупреждение.

Оранжевое предупреждение объявлено в Екабпилсе, Мадоне, Валке и на всей территории страны к востоку от этих городов.

Местами прогнозируются сильные порывы ветра - до 24 метров в секунду, очень сильные ливни и крупный град.

Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.