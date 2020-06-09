Вт, 9.06.2020
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Видео: в Риге засняли впечатляющее туманное цунами

ФОТО: Ekrānšāviņš

В понедельник, 8 июня, в Латвии была и жара, и гроза. После этого ветер дул с севера, и в город со стороны Рижского залива поступал прохладный воздух.

Это привело к быстрой конденсации влаги, создав красивое туманное цунами.

Напомним, во вторник, во второй половине дня ожидается сильная гроза. На всей территории Латгале, на востоке Земгале и Видземе с 14:00 до 23:00 действует оранжевое предупреждение.

Оранжевое предупреждение объявлено в Екабпилсе, Мадоне, Валке и на всей территории страны к востоку от этих городов.

Местами прогнозируются сильные порывы ветра - до 24 метров в секунду, очень сильные ливни и крупный град.

Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.

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