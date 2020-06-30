Ливни постепенно прекратятся во второй половине дня

Утром ливни продолжатся во многих регионах, днем дождь будет идти только местами, возможны грозы.

В центральных регионах страны, а во второй половине дня на большей части территории Латвии будет дуть порывистый ветер 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +18, +22 градуса, местами в Курземе - +13, +15 градусов.

В Риге сегодня ожидается пасмурная погода, сильные дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +15, +16 градусов.

Как сообщалось, в связи с интенсивными осадками в Латвии действует красное предупреждение, а в ближайшие часы в центральных регионах страны ожидается также гроза с резким порывами ветра.

Количество осадков в центральных регионах может составить 60-80 миллиметров, на западе страны - 40-55 миллиметров, на востоке выпадет до 20 миллиметров осадков.