Ср, 19.08.2020
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В среду сохранится по-летнему жаркая погода

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.

Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге облака лишь иногда будут закрывать солнце, ожидается небольшой восточный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +26 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах.

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