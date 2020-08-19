В среду сохранится по-летнему жаркая погода

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.

Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге облака лишь иногда будут закрывать солнце, ожидается небольшой восточный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +26 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах.