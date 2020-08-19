В среду сохранится по-летнему жаркая погода

В среду в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.
Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.
В Риге облака лишь иногда будут закрывать солнце, ожидается небольшой восточный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +26 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах.
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