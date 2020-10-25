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Прогноз погоды на воскресенье: после туманного утра - облачный, но сухой день

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

В воскресенье, 25 октября, в Латвии будет большая облачность, однако существенных осадков не ожидается, на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый или умеренный южный ветер, а в восточной части страны - также западный ветер.

Температура воздуха поднимется до +10..+14 градусов.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +13 градусов, ветер слабо или умеренно будет дуть с юга.

На погоду влияет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составляет 758-760 миллиметров ртутного столба или 1010-1013 гектопаскалей.

Сегодня с утра местами в Курземе, Земгале и Рижском регионе из-за тумана видимость уменьшилась до 100 метров, а температура воздуха понизилась до +3 градусов.

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