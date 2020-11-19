В Курземе порывы ветра достигли 28,5 м/сек. Возможен град по всей стране

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером в четверг, 19 ноября, в Лиепае и Вентспилсе под влиянием холодного атмосферного фронта зарегистрированы порывы западного ветра со скоростью до 27 метров в секунду (м/с), в Лиепайском порту - до 28,5 м/с.
Зона сильного ветра и осадков перемещается с запада страны на восток. Позднее вечером и ночью на большей части территории Латвии ожидаются порывы юго-западного и западного ветра со скоростью до 16-21 м/с, прогнозируют синоптики.
Помимо дождя возможны также град и гром, в пятницу также будет снег, а в некоторых местах - в основном в Видземе - кратковременно ожидается сильный снегопад.
Как уже сообщал RUS TVNET, в ночь на пятницу в Латвии временами ожидаются осадки, небо затянут облака, температура воздуха понизится, поэтому во второй половине ночи и с утра на дорогах возможно обледенение.