В Курземе порывы ветра достигли 28,5 м/сек. Возможен град по всей стране

Сообщается, что сильный ветер - кратковременен и связан с дождевыми облаками.

Зона сильного ветра и осадков перемещается с запада страны на восток. Позднее вечером и ночью на большей части территории Латвии ожидаются порывы юго-западного и западного ветра со скоростью до 16-21 м/с, прогнозируют синоптики.

Помимо дождя возможны также град и гром, в пятницу также будет снег, а в некоторых местах - в основном в Видземе - кратковременно ожидается сильный снегопад.