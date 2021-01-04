Пн, 4.01.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • На юго-востоке Латвии идет снег, в Курземе и Латгале обледенели дороги
1 мин для прочтения

На юго-востоке Латвии идет снег, в Курземе и Латгале обледенели дороги

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Утром в понедельник, 4 января, во многих местах в Латгале и Селии идет снег, снегопад возможен и в других районах страны.

Небо в основном покрыто облаками. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха составляет от 0 до - 4 градусов.

На большей части страны толщина снежного покрова составляет менее 2 см, а на востоке страны до 24 см.

В течение дня местами ожидается небольшой снег, температура повысится до -2..+2 градусов, в Риге будет около нуля.

Из-за обледенения осложнены условия езды на участке Даугавпилсского шоссе Ницгале - Патарниеки, участке Лиепайского шоссе от перекрестка Апшупе до Аннениеки, участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Стразде, на шоссе Гребнево-Медуми и на Даугавпилсском окружной дороге.

Движение по региональным дорогам затруднено в Бауском, Даугавпилсском, Добельском, Гулбенском, Краславском и Лиепайском краях.

Читать также

НАВЕРХ
Back