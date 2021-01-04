На юго-востоке Латвии идет снег, в Курземе и Латгале обледенели дороги
Утром в понедельник, 4 января, во многих местах в Латгале и Селии идет снег, снегопад возможен и в других районах страны.
Утром в понедельник, 4 января, во многих местах в Латгале и Селии идет снег, снегопад возможен и в других районах страны.
Небо в основном покрыто облаками. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха составляет от 0 до - 4 градусов.
В течение дня местами ожидается небольшой снег, температура повысится до -2..+2 градусов, в Риге будет около нуля.
Из-за обледенения осложнены условия езды на участке Даугавпилсского шоссе Ницгале - Патарниеки, участке Лиепайского шоссе от перекрестка Апшупе до Аннениеки, участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Стразде, на шоссе Гребнево-Медуми и на Даугавпилсском окружной дороге.
Движение по региональным дорогам затруднено в Бауском, Даугавпилсском, Добельском, Гулбенском, Краславском и Лиепайском краях.