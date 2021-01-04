На юго-востоке Латвии идет снег, в Курземе и Латгале обледенели дороги

Небо в основном покрыто облаками. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха составляет от 0 до - 4 градусов.

На большей части страны толщина снежного покрова составляет менее 2 см, а на востоке страны до 24 см.

В течение дня местами ожидается небольшой снег, температура повысится до -2..+2 градусов, в Риге будет около нуля.

Из-за обледенения осложнены условия езды на участке Даугавпилсского шоссе Ницгале - Патарниеки, участке Лиепайского шоссе от перекрестка Апшупе до Аннениеки, участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Стразде, на шоссе Гребнево-Медуми и на Даугавпилсском окружной дороге.