Ср, 6.01.2021
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В четверг во многих районах Латвии пройдет снег

ФОТО: Pexels

В четверг, 7 января, в Латвии будет облачная погода, во многих районах пройдет снег, однако сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Слабый ветер будет дуть с востока, температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..-4 градуса.

Дороги во многих районах обледенеют.

В Риге небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем поднимется до нуля.

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