В четверг во многих районах Латвии пройдет снег
В четверг, 7 января, в Латвии будет облачная погода, во многих районах пройдет снег, однако сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В четверг, 7 января, в Латвии будет облачная погода, во многих районах пройдет снег, однако сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Слабый ветер будет дуть с востока, температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..-4 градуса.
Дороги во многих районах обледенеют.
В Риге небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем поднимется до нуля.