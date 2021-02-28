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В понедельник потеплеет до +10 градусов; ночью возможны туман и обледенение на дорогах

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на понедельник в Латвии поутихнет ветер и местами образуется туман, а также обледенеют дороги, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков как ночью, так и днем не ожидается. Будет светить солнце, более облачная погода ожидается в восточной части Латвии.

Температура воздуха ночью понизится до +2...-3 градусов. Днем будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Во второй половине дня в Курземе порывы ветра усилятся до 14 м/с.

Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами в Латгале и на западном побережье Курземе до +11 градусов в Курземе у Рижского залива и местами в Земгале.

В Риге в ночь на понедельник возможно образование тумана. Днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха составит около нуля градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура воздуха в тени увеличится до +10 градусов.

 

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