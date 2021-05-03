В Бауске к 8 утра выпала почти месячная норма осадков
К 8 часам утра в понедельник количество осадков в Бауске уже достигло 41 миллиметра, что является почти всей месячной нормой мая, сообщает агентство LETA.
К 8 часам утра в понедельник количество осадков в Бауске уже достигло 41 миллиметра, что является почти всей месячной нормой мая, сообщает агентство LETA.
Это крупнейшее количество осадков за сутки в стране с лета прошлого года.
Галерея: Холодное утро на левом берегу Даугавы
В Скривери к 8 часам утра зарегистрировано 34 миллиметра осадков. Неполные 20 миллиметров осадков зафиксированы в Екабпилсе и Мадоне.
В Латвии идет не только дождь, но и снег, впрочем, значительного снежного покрова не образовалось. На западе Курземе и под Салацгривой осадков нет.
В свою очередь в Литве образовался снежный покров толщиной в несколько сантиметров, свидетельствуют опубликованные местными жителями фотографии.
Напомним, согласно предупреждению Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник в течение дня количество осадков в центральном и восточном районах страны может достигнуть еще 20-25 миллиметров.
На побережье Рижского залива, в том числе и в столице, объявлено желтое предупреждение об усилении ветра до 20-24 метров в секунду. Предупреждение в силу до 22 часов.