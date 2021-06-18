Синоптики готовы объявить красное предупреждение. Лиго может стать самым жарким в истории

В настоящее время действует желтое предупреждение о сильной жаре, а с воскресенья объявлено предупреждение оранжевого уровня, так как жара усилится до +32 градусов.

Красный уровень на следующей неделе может быть объявлен не только потому, что столбики термометров поднимутся еще выше, но и из-за высокой влажности воздуха и теплых ночей, что не позволит охладиться помещениям.

Критерием для объявления предупреждения красного уровня является максимальная температура воздуха +32 градуса или выше в течение по крайней мере двух дней подряд, а также по крайней мере две ночи подряд температура не опускается ниже +20 градусов.

Ночи, когда минимальная температура воздуха составляет +20 градусов и выше, называются тропическими. Чаще всего они наблюдаются во время сильной жары в Риге, реже в других городах и на побережье.

В столице прогнозируется как минимум четыре тропических ночи подряд начиная с ночи на воскресенье. В послеобеденное время в Риге ожидается жара до +32 градусов, но есть вероятность, что столбики термометров поднимутся еще выше.

До этого июньский рекорд жары в Риге составлял +34 градуса. Такая температура была зарегистрирована в Рижском аэропорту 13 июня 2019 года.

Рекорд июньской жары по всей Латвии составляет +34,6 градуса. Он был зарегистрирован 28 июня 1973 года в Мерсрагсе.

Согласно последним прогнозам Global Forecast System,

жара выше +30 градусов сохранится в Латвии также на Янов день и Лиго 23 и 24 июня. Также возможны грозовые ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром и градом.