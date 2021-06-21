Синоптики сделали новый прогноз на Лиго: жара усилится еще больше

Невиданная ранее в истории метеорологических наблюдений жара прогнозируется в Латгале, Селии и части Видземе. Рекорд жары всего июня в Латвии был установлен 28 июня 1973 года в Мерсрагсе и составил +34,6 градуса.
В Курземе и местами в центральной части страны температура воздуха на Лиго не будет выше +30 градусов. Минимальная температура воздуха в Янову ночь может составить от +13...+18 градусов в Курземе до +19...+22 градусов в Латгале и на востоке Видземе.
Грозовые ливни в начале праздника наиболее вероятны в Курземе, а затем они ожидаются по всей стране. Прогнозы еще уточняются.
Напомним, ожидается, что пять дней подряд - до 24 июня - будут побиты национальные рекорды жары соответствующего дня. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, новый рекорд 20 июня составил +33 градуса в Мерсрагсе. Рекорд 21 июня пока что еще составляет +32,4 градуса, он был установлен в 1917 году. Наивысшая температура, зарегистрированная в Латвии 22 июня - это +31,2 градуса в 1936 году, в свою очередь рекорд 23 июня - это +31,8 градуса в 1964 году. 24 июня до сих пор не была зарегистрирована температура воздуха выше +30,6 градуса - этот рекорд был установлен в 1935 году.