Синоптики сделали новый прогноз на Лиго: жара усилится еще больше

Невиданная ранее в истории метеорологических наблюдений жара прогнозируется в Латгале, Селии и части Видземе. Рекорд жары всего июня в Латвии был установлен 28 июня 1973 года в Мерсрагсе и составил +34,6 градуса.

В Курземе и местами в центральной части страны температура воздуха на Лиго не будет выше +30 градусов. Минимальная температура воздуха в Янову ночь может составить от +13...+18 градусов в Курземе до +19...+22 градусов в Латгале и на востоке Видземе.

Грозовые ливни в начале праздника наиболее вероятны в Курземе, а затем они ожидаются по всей стране. Прогнозы еще уточняются.