Снова в силе желтое предупреждение о жаре; местами возможны грозы

Во второй половине дня и вечером во время грозы возможны не только ливни, но и град и сильные порывы ветра.

Сохранится преимущественно слабый ветер и безветрие, на побережье ожидается морской бриз.

Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов местами на побережье до +32 градусов на границе с Беларусью.

В Риге ожидается довольно солнечный день, вероятность осадков - мала. При слабом ветре воздух прогреется до +28 градусов, немного прохладнее будет вблизи моря.