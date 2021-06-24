Снова в силе желтое предупреждение о жаре; местами возможны грозы
В четверг, 24 июня, в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, главным образом на востоке страны образуются новые грозовые тучи, сообщает агентство LETA.
В четверг, 24 июня, в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, главным образом на востоке страны образуются новые грозовые тучи, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня и вечером во время грозы возможны не только ливни, но и град и сильные порывы ветра.
Сохранится преимущественно слабый ветер и безветрие, на побережье ожидается морской бриз.
Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов местами на побережье до +32 градусов на границе с Беларусью.
По всей стране в силе предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Специалисты напоминают, что нужно быть внимательными не только из-за сильной жары, но и из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения - с 11 до 16 часов не желательно находиться под прямыми лучами солнца.