Чт, 24.06.2021
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Снова в силе желтое предупреждение о жаре; местами возможны грозы

Женщина во время грозы. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 24 июня, в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, главным образом на востоке страны образуются новые грозовые тучи, сообщает агентство LETA.

Во второй половине дня и вечером во время грозы возможны не только ливни, но и град и сильные порывы ветра.

Сохранится преимущественно слабый ветер и безветрие, на побережье ожидается морской бриз.

Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов местами на побережье до +32 градусов на границе с Беларусью.

В Риге ожидается довольно солнечный день, вероятность осадков - мала. При слабом ветре воздух прогреется до +28 градусов, немного прохладнее будет вблизи моря.

По всей стране в силе предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Специалисты напоминают, что нужно быть внимательными не только из-за сильной жары, но и из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения - с 11 до 16 часов не желательно находиться под прямыми лучами солнца.

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