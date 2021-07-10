Передышка на денек: в воскресенье жара немного спадет
В воскресенье, 11 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+29 градусов, на востоке страны до +31 градуса, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 11 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+29 градусов, на востоке страны до +31 градуса, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Будет дуть ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в ночью на воскресенье опустится до +15...+21 градуса.
В воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый западный ветер, днем северный. Температура воздуха в конце ночи опустится до +20 градусов, а днем достигнет +27 градусов.
С понедельника жара снова усилится, на следующей неделе ожидается +34 градуса, а в выходные, вероятно, станет прохладнее.
11.07. Mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām rietumu daļā, pēcpusdienā lokāli austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Dominēs lēns vējš, naktī jūras piekrastē mērens DR vējš. Gaisa temp. N: +16…+21°, D: +23…+28°, austrumos +29...+32°. pic.twitter.com/AtYsSDQKmh— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 10, 2021
Satelītattēlā (avots: https://t.co/35RJVBj4Cj) izskatās, ka aukstākais ūdens Latvijas piekrastē ir Jūrmalā (gaišākā krāsā), siltākais - Ziemeļvidzemes piekrastē. Ūdens temperatūra ostās: Mērsragā +16°, Rojā un Ventspilī +19°, Skultē +22°, Salacgrīvā +23° - https://t.co/QVbU3cIj4W pic.twitter.com/kduvo8lykD— Jānis Trallis🏳️🌈 (@meteozinas) July 10, 2021