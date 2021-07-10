Передышка на денек: в воскресенье жара немного спадет

Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в ночью на воскресенье опустится до +15...+21 градуса.

В воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый западный ветер, днем северный. Температура воздуха в конце ночи опустится до +20 градусов, а днем достигнет +27 градусов.

С понедельника жара снова усилится, на следующей неделе ожидается +34 градуса, а в выходные, вероятно, станет прохладнее.

11.07. Mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām rietumu daļā, pēcpusdienā lokāli austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Dominēs lēns vējš, naktī jūras piekrastē mērens DR vējš. Gaisa temp. N: +16…+21°, D: +23…+28°, austrumos +29...+32°. pic.twitter.com/AtYsSDQKmh — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 10, 2021