Сб, 10.07.2021
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Передышка на денек: в воскресенье жара немного спадет

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 11 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+29 градусов, на востоке страны до +31 градуса, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в ночью на воскресенье опустится до +15...+21 градуса.

В воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый западный ветер, днем северный. Температура воздуха в конце ночи опустится до +20 градусов, а днем достигнет +27 градусов.

С понедельника жара снова усилится, на следующей неделе ожидается +34 градуса, а в выходные, вероятно, станет прохладнее.

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