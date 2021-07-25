Где бы искупаться? Назван водоем с самой теплой водой в Риге
В данный момент самая теплая воды в официальных местах для купания в Риге - в озере Бабелитес, там она прогрелась до +24 градусов, сообщает агентство LETA.
В данный момент самая теплая воды в официальных местах для купания в Риге - в озере Бабелитес, там она прогрелась до +24 градусов, сообщает агентство LETA.
В других официальных местах для купания в Риге температура воды ниже. В Даугаве у Кипсалы вода прогрелась до +22 градусов, а в Кишезерсе, в Вецаки и на Луцавсале - до +21 градуса.
Чуть более прохладная вода в Вакарбулли и Даугавгриве - там ее температура составляет +20 градусов. В свою очередь на Румбуле вода прогрелась до +19 градусов.