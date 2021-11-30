Водоемы начинают покрываться льдом; в Даугаве растет уровень воды
Водоемы в Латвии постепенно покрываются слоем льда, замерзли первые пруды и мелкие озера в Видземе и Латгале, свидетельствует метеорологическая информация.
Водоемы в Латвии постепенно покрываются слоем льда, замерзли первые пруды и мелкие озера в Видземе и Латгале, свидетельствует метеорологическая информация.
Уровень воды в реках колеблется, а в Даугаве - постепенно повышается. В ближайшие дни уровень воды в реках главным образом понизится, а в Даугаве он повысится из-за осадков выше по течению реки.
С начала месяца уровень воды в Даугаве у Екабпилса поднялся на полметра, а у Даугавпилса - на метр, сообщает агентство LETA.
В последний день ноября температура воздуха в реках и озерах составляет 0...+4 градуса, местами в море - до +6 градусов.
В ближайшие дни в Латвии ожидается в основном отрицательная температура воздуха, по ночам она местами может опуститься до -15 градусов.
Стоит отметить, что под слоем снега и в сильный мороз лед может оставаться тонким. Выходить на лед опасно.