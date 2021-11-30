Водоемы начинают покрываться льдом; в Даугаве растет уровень воды

Уровень воды в реках колеблется, а в Даугаве - постепенно повышается. В ближайшие дни уровень воды в реках главным образом понизится, а в Даугаве он повысится из-за осадков выше по течению реки.

С начала месяца уровень воды в Даугаве у Екабпилса поднялся на полметра, а у Даугавпилса - на метр, сообщает агентство LETA.

В связи с снегом на реках ожидается снежная каша, начнется процесс образования льда, под влияниям которого возможны более резкие колебания уровня воды, прогнозируют синоптики.

В последний день ноября температура воздуха в реках и озерах составляет 0...+4 градуса, местами в море - до +6 градусов.

В ближайшие дни в Латвии ожидается в основном отрицательная температура воздуха, по ночам она местами может опуститься до -15 градусов.