На севере Швеции температура воздуха опустилась до -40 градусов

Как сообщает агентство LETA, такая температура воздуха часто является самым сильным морозом в Скандинавии, однако столь суровое начало зимы - большая редкость. Побито несколько рекордов холода.

В столице Швеции Стокгольме температура воздуха местами опустилась до -18 градусов, однако на морском побережье она держалась в районе -7 градусов.

На северо-востоке Эстонии мороз усилился до -25 градусов.

Сильные холода в Скандинавии ожидаются всю неделю, прогнозируют синоптики.