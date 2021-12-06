Пн, 6.12.2021
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На севере Швеции температура воздуха опустилась до -40 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Утром в понедельник на севере Швеции, на границе с Финляндией, температура воздуха опустилась до -40 градусов, свидетельствуют данные станций метеорологических наблюдений.

Как сообщает агентство LETA, такая температура воздуха часто является самым сильным морозом в Скандинавии, однако столь суровое начало зимы - большая редкость. Побито несколько рекордов холода.

В столице Швеции Стокгольме температура воздуха местами опустилась до -18 градусов, однако на морском побережье она держалась в районе -7 градусов.

На северо-востоке Эстонии мороз усилился до -25 градусов.

Сильные холода в Скандинавии ожидаются всю неделю, прогнозируют синоптики.

Низкая температура воздуха в Скандинавии - одна из причин рекордно высокой цены электроэнергии на бирже.

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