Предпоследний день года принесет снег и дожди
В четверг во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, а начиная с запада страны также моросящий и замерзающий дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, а начиная с запада страны также моросящий и замерзающий дождь, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно затянуто облаками, днем в Курземе сформируется туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.
Минимальная ночная температура -4...- 9 градусов, на востоке страны до -13 градусов. Максимальная температура днем и вечером 30 декабря составит от +3 градусов на западном побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.
В Риге в четверг ожидается пасмурная погода и небольшой кратковременный снег. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха с -6 градусов утром поднимется до нуля вечером.