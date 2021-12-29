Ср, 29.12.2021
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Предпоследний день года принесет снег и дожди

Снег в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, а начиная с запада страны также моросящий и замерзающий дождь, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, днем в Курземе сформируется туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

Минимальная ночная температура -4...- 9 градусов, на востоке страны до -13 градусов. Максимальная температура днем и вечером 30 декабря составит от +3 градусов на западном побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.

В Риге в четверг ожидается пасмурная погода и небольшой кратковременный снег. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха с -6 градусов утром поднимется до нуля вечером.

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