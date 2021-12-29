Предпоследний день года принесет снег и дожди

Небо будет преимущественно затянуто облаками, днем в Курземе сформируется туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

Минимальная ночная температура -4...- 9 градусов, на востоке страны до -13 градусов. Максимальная температура днем и вечером 30 декабря составит от +3 градусов на западном побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.