В Риге и окрестностях предупреждение о буре повышено до красного уровня

Прогнозируется, что с 12 до 15 часов в Риге северо-западный ветер порывами усилится до 33 метров в секунду. Как в Риге, так и в низовьях Гауи и Лиелупе в силе желтое предупреждение о высоком уровне воды и затоплении низин.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей.

Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе к эвакуации.

Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и разносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.

Уровень воды в столице, как и в пятницу, поднимется примерно на метр выше нормы.

В понедельник к 10:00 в Лиепайском и Вентспилсском портах порывы северо-западного ветра достигали 27 метров в секунду, свидетельствуют данные станции метеорологических наблюдений.

В Даугавгриве дует ветер порывами до 22 м/с, в центре Риги, Павилосте и Руцаве зарегистрированы порывы до 21 м/с.

Утром на островах на юго-западе Финляндии ветер усилился до 29-34 м/с, а на одной из станций метеонаблюдений зарегистрированы порывы до 39 м/с.

В Эстонии на островах северный, северо-западный ветер местами достигает скорости 30-32 м/с.

Как сообщалось, сегодня в западных и центральных регионах страны, но в основном на побережье, северо-западный ветер в порывах достигнет 28-32 метров в секунду.

На востоке страны ожидается усиление ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, поэтому действует желтое предупреждение. После восьми часов вечера по всей стране предупреждение снижено до желтого.