В Риге и окрестностях предупреждение о буре повышено до красного уровня
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метрологии повысил уровень предупреждения о буре в столице, Юрмале и окрестностях Риги до красного.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метрологии повысил уровень предупреждения о буре в столице, Юрмале и окрестностях Риги до красного.
Прогнозируется, что с 12 до 15 часов в Риге северо-западный ветер порывами усилится до 33 метров в секунду. Как в Риге, так и в низовьях Гауи и Лиелупе в силе желтое предупреждение о высоком уровне воды и затоплении низин.
Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе к эвакуации.
Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и разносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.
Уровень воды в столице, как и в пятницу, поднимется примерно на метр выше нормы.
В понедельник к 10:00 в Лиепайском и Вентспилсском портах порывы северо-западного ветра достигали 27 метров в секунду, свидетельствуют данные станции метеорологических наблюдений.
В Даугавгриве дует ветер порывами до 22 м/с, в центре Риги, Павилосте и Руцаве зарегистрированы порывы до 21 м/с.
В Эстонии на островах северный, северо-западный ветер местами достигает скорости 30-32 м/с.
Как сообщалось, сегодня в западных и центральных регионах страны, но в основном на побережье, северо-западный ветер в порывах достигнет 28-32 метров в секунду.
На востоке страны ожидается усиление ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, поэтому действует желтое предупреждение. После восьми часов вечера по всей стране предупреждение снижено до желтого.
Кульминация бури ожидается в середине и второй половине дня, в Латгале - ближе к вечеру. В Курземе и Видземе ветер вечером начнет стихать. Наибольшие разрушения из-за ветра ожидаются в Риге, Юрмале и окрестностях столицы.