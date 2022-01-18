В среду по всей стране начнется оттепель

Небо будет преимущественно облачным, в Курземе день обещает быть более солнечным. Местами ожидается туман, незначительные осадки и гололед.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, в западной части страны - порывами до 10-15 метров в секунду, в среду вечером в Курземе - до 15-20 метров в секунду.

Минимальная ночная температура воздуха составит от +3 градусов на западном побережье Курземе до -7 градусов на востоке страны. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.