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В субботу потеплеет, выглянет солнце, но местами возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на пикнике
Люди на пикнике Фото: dpa/scanpix

В субботу в Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее, но местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Осадки в основном прогнозируются вечером в центральных регионах страны, местами могут прогреметь грозы.

Ночная температура составит -2...+4 градуса, днем - +14...+17 градусов, в прибрежных районах - до +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, дождь возможен преимущественно вечером. Минимальная температура воздуха в ночь на субботу составит +4 градуса, в пригородах - до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

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