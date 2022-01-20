На Балтийском море ожидается мощная буря: объявлено красное предупреждение

Скорость северного, северо-западного ветра в порывах местами на море, в том числе на севере Курземе, может достигать 33-38 метров в секунду. В Вентспилсском крае в четверг вечером на побережье скорость ветра может составить 34 метра в секунду, в Лиепае - до 30 метров в секунду.