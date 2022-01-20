Чт, 20.01.2022
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На Балтийском море ожидается мощная буря: объявлено красное предупреждение

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг во второй половине дня и вечером в центральной части Балтийского моря, в том числе у побережья Курземе, ожидается мощная буря с волнами высотой до восьми метров, предупреждают синоптики.

Метеослужбы Латвии, Эстонии и Финляндии объявили предупреждение самого высокого, красного уровня.

Скорость северного, северо-западного ветра в порывах местами на море, в том числе на севере Курземе, может достигать 33-38 метров в секунду. В Вентспилсском крае в четверг вечером на побережье скорость ветра может составить 34 метра в секунду, в Лиепае - до 30 метров в секунду.

Дальше от моря в Курземе скорость ветра не превысит 22-27 метров в секунду, на остальной части территории Латвии ветер будет слабее.

В первой половине дня самые сильные порывы ветра были в Вентспилсе - 27 метров в секунду.

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