На Балтийском море ожидается мощная буря: объявлено красное предупреждение

Метеослужбы Латвии, Эстонии и Финляндии объявили предупреждение самого высокого, красного уровня.
Скорость северного, северо-западного ветра в порывах местами на море, в том числе на севере Курземе, может достигать 33-38 метров в секунду. В Вентспилсском крае в четверг вечером на побережье скорость ветра может составить 34 метра в секунду, в Лиепае - до 30 метров в секунду.
Дальше от моря в Курземе скорость ветра не превысит 22-27 метров в секунду, на остальной части территории Латвии ветер будет слабее.
В первой половине дня самые сильные порывы ветра были в Вентспилсе - 27 метров в секунду.