Ветры и осадки: синоптики рассказали о погоде в феврале и марте

Датский метеорологический институт прогнозирует, что, как и в последние недели, в феврале и марте в Юго-Западной Европе будет преобладать антициклон, поэтому Северную Европу пересекут атлантические циклоны.

Циклоны с запада принесут относительно теплый и влажный воздух, средняя температура воздуха ожидается выше нормы, часто будут идти дожди и снег. Иногда ветер может перерастать в ураган.

Уходящие циклоны из Арктики временно принесут более холодный воздух; возможны также периоды с усилением антициклона и более устойчивыми морозами.

В апреле увеличится вероятность притока воздуха с севера, поэтому второй месяц весны может быть более сухим и холодным, чем обычно, говорится в прогнозе погоды Датского метеорологического института.

Долгосрочные прогнозы на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США говорят, что март в странах Балтии и Скандинавии ожидается на три градуса теплее нормы, в то же время этой весной выпадет больше осадков, чем обычно. Ожидается, что в оставшиеся месяцы до июля будет немного теплее нормы.

Прогнозы на ближайшие две недели показывают, что под влиянием циклонов погодные условия будут изменчивыми, временами ожидаются осадки и порывы ветра, но ураганов, подобных тем, что были 14, 17 и 20 января, не прогнозируется. Мороз порой будет сменять оттепель, поэтому часто будет образовываться обледенение.