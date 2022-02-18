Уровень воды в Большой Югле поднялся на три метра
Со среды уровень воды в Большой Югле у Закюмуйжи поднялся на три метра, свидетельствуют данный Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Со среды уровень воды в Большой Югле у Закюмуйжи поднялся на три метра, свидетельствуют данный Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Как сообщает агентство LETA, это пока что крупнейшее повышение уровня воды, зарегистрированной на этой неделе на латвийских наблюдательных станциях.
У Закюмуйжи уровень воды в Большой Югле на метр ниже последней наивысшей отметки, зафиксированной в апреле 2011 года.
В Малой Югле у Старини уровень воды повысился на 1,3 метра.
И в реке Дубна уровень воды поднялся на 1,3 метра, а в ее притоке Оше - на полтора метра.
В Руе у Вилниши и в Гауе у Сигулжы уровень воды поднялся на 1,1 метр. В нескольких местах в Видземе и Латгале уровень воды в реках повысился на неполный метр.
В реках в Курзе и Земгале уровень воды преимущественно сохраняется ниже максимума прошлой неделе, но местами быстро поднимается.
В Циецере у Пакульской ГЭС, где уровень воды поднялся на неполные два метра, он поднялся выше, чем в предыдущие недели.
Напомним, на всей территории Латвии гидрологи объявили предупреждение желтого уровня о высоком уровне воды в реках и о затоплении низин, а в Огрском крае в силе оранжевое предупреждение в связи с риском наводнений в реке Огре.