Пт, 18.02.2022
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Уровень воды в Большой Югле поднялся на три метра

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Со среды уровень воды в Большой Югле у Закюмуйжи поднялся на три метра, свидетельствуют данный Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщает агентство LETA, это пока что крупнейшее повышение уровня воды, зарегистрированной на этой неделе на латвийских наблюдательных станциях.

У Закюмуйжи уровень воды в Большой Югле на метр ниже последней наивысшей отметки, зафиксированной в апреле 2011 года.

В Малой Югле у Старини уровень воды повысился на 1,3 метра.

И в реке Дубна уровень воды поднялся на 1,3 метра, а в ее притоке Оше - на полтора метра.

В Руе у Вилниши и в Гауе у Сигулжы уровень воды поднялся на 1,1 метр. В нескольких местах в Видземе и Латгале уровень воды в реках повысился на неполный метр.

В реках в Курзе и Земгале уровень воды преимущественно сохраняется ниже максимума прошлой неделе, но местами быстро поднимается.

В Циецере у Пакульской ГЭС, где уровень воды поднялся на неполные два метра, он поднялся выше, чем в предыдущие недели.

Напомним, на всей территории Латвии гидрологи объявили предупреждение желтого уровня о высоком уровне воды в реках и о затоплении низин, а в Огрском крае в силе оранжевое предупреждение в связи с риском наводнений в реке Огре.

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