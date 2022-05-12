Чт, 12.05.2022
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В Латгале пришла зона осадков: ожидаются сильные грозы

ФОТО: Shutterstock

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг утром в Латгале ожидается гроза с сильными дождями.

Сегодня утром с юго-запада в Латгале пришла зона осадков, которая принесет сильные грозы. Действует желтое предупреждение.

Синоптики напоминают, что в таких погодных условиях необходимо соблюдать особую осторожность в лесу и на открытой местности. Также возможно локальное затопление низин и ухудшение дорожных условий.

Дожди в первой половине дня ожидаются и в других районах Латвии, во второй половине дня погода прояснится.

Ветер умеренный западный, юго-западный ветер, местами до 15-17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов тепла, на побережье +10...+13 градусов тепла.

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