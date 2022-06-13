Красное предупреждение! Во вторник на востоке страны ожидаются сильные ливни; прогнозируют наводнения

Так как земля уже влажная, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Пожарно-спасательная служба объявили красное предупреждение в связи с ожидаемыми наводнениями.

Предупреждение красного уровня будет в силе во вторник во всем Латгале, а также в Селии и восточной части Видземе. В свою очередь на западе Видземе и на востоке Земгале будет в силе оранжевое предупреждение.

Ожидается затопление обширных территорий, что может вызвать угрозу безопасности и привести к необходимости эвакуации. Погодные условия затруднят перемещение, может быть нарушена подача электроэнергии и воды, телекоммуникационных связей. Ожидаются опасные для езды условия из-за плохой видимости и аквапланирования.

Из-за сильных ливней в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды в реках и озерах, а также затопление низин. Сначала быстрее всего будет подниматься уровень воды в маленьких водоемах.

Если гидрометеорологические условия приводят к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, жители должны звонить на единый телефон чрезвычайной помощи 112.

В последние дни Латвию пересекали большие грозовые тучи, которые принесли порывистый ветер и локальные ливни. Больше всего осадков было на востоке. В результате ливней почва местами очень влажная.

Масштабные наводнения в восточной части Латвии, особенно в Латгале, были в августе 2017 года. Тогда количество осадков было больше, чем прогнозируется на этой неделе.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине ночи в восточной части страны количество осадков достигнет 20-30 миллиметров.

Днем 14 июня на востоке ожидается очень сильный дождь с количеством осадков 40-50 миллиметров, в восточном приграничье дождь будет экстремальным, количество осадков достигнет 60-70 миллиметров за 12 часов.

Местами возможны и грозы.