Первый в этом году! Побит национальный рекорд жары для 27 июня

Температура воздуха продолжает расти, превысив тем самым рекорд жары в Латвии для 27 июня - +30,7 градуса, зарегистрированные в Руиене и Стенде в 2020 году.

Это первый национальный температурный рекорд, установленный в Латвии с июля 2021 года.

На большей части территории страны температура воздуха в 11 часов превышала +28 градусов.

Уже сообщалось, что в понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +29...+32 градусов, чуть прохладнее будет на берегу Рижского залива, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса, местами ожидаются сильные грозы. К концу недели жара, вероятно, спадет.