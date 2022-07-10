Какую погоду ждать в Латвии на новой неделе?
В начале следующей недели Латвии достигнет циклон, который принесет с собой сильный дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В начале следующей недели Латвии достигнет циклон, который принесет с собой сильный дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник облаков будет немного, однако в Курземе пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер, в некоторых областях страны сформируется туман, температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.
В понедельник в Латвии местами ожидаются дожди с грозами, слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В ночь на вторник высока вероятность того, что над территорией Латгале окажется центр нехарактерно сильного для лета циклона, который днем переместится в Литву.
Во вторник с утра и днем в западной и центральной части Латвии ожидаются порывы северного, северо-западного ветра скоростью 14-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Ветер местами, в том числе в столице, будет ломать деревья.
Во второй половине недели погоду будет определять южная окраина нового циклона, поэтому время от времени прогнозируется усиление западного ветра, частые дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
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