Какую погоду ждать в Латвии на новой неделе?

В ночь на понедельник облаков будет немного, однако в Курземе пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер, в некоторых областях страны сформируется туман, температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.

В понедельник в Латвии местами ожидаются дожди с грозами, слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В ночь на вторник высока вероятность того, что над территорией Латгале окажется центр нехарактерно сильного для лета циклона, который днем переместится в Литву.

Во вторник с утра и днем в западной и центральной части Латвии ожидаются порывы северного, северо-западного ветра скоростью 14-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Ветер местами, в том числе в столице, будет ломать деревья.

Циклон принесет обильные осадки, количество которых местами может превысить 30 миллиметров.

Во второй половине недели погоду будет определять южная окраина нового циклона, поэтому время от времени прогнозируется усиление западного ветра, частые дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.