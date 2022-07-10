Ливни в столице: желтое предупреждение, коллапс трамваев и затопленные перекрестки

Около 17:00 компания Rīgas satiksme сообщила, что из-за наводнения у Воздушного моста в обоих направлениях было остановлено движение трамваев по маршруту №1. Спустя полчаса, когда вода ушла, движение было восстановлено.

По сообщению представителя Рижской думы Угиса Видаускиса, после сильного дождя техника откачивала воду на двух столичных перекрестках - на пересечении улиц Бривибас и Кр.Барона у Воздушного моста и на перекрестке улиц А.Чака и Пернавас у Земитанского моста.

Тем не менее пользователи соцсетей успели запечатлеть потопы в столице.

Отметим, что дождевые и грозовые облака движутся медленно, поэтому сильный дождь затронул лишь отдельные участки. Например, днем в воскресенье ​​в Тейке и Пурвциемсе бушевала гроза, а в Агенскалне дождя не было и светило солнце.

Галерея: Дождь в Риге днем 10 июля

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что особую осторожность следует соблюдать в местах, особенно подверженных влиянию грозы, например, в лесах и на открытой местности.

Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху. Также возможно локальное затопление низменных участков.