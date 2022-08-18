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Уже в полдень исторический рекорд жары 18 августа был побит

rus.tvnet.lv
Уже в полдень исторический рекорд жары 18 августа был побит
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Pexels

В четверг, 18 августа, в полдень был побит национальный рекорд жары, сообщил в Twitter ведущий прогноза погоды на Латвийском телевидении Том Брицис.

Он указал, что к полудню национальный рекорд жары 18 августа был побит. В Руцаве к той минуте было зарегистрировано +30,2 градуса и температура продолжала расти.

Кроме того, Брицис отметил, что до этого самым жарким в истории наблюдений 18 августа было в далеком 1973 году - тогда в Мерсрагсе было зарегистрировано +29,7 градуса.

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