В четверг, 18 августа, в полдень был побит национальный рекорд жары, сообщил в Twitter ведущий прогноза погоды на Латвийском телевидении Том Брицис.
Уже в полдень исторический рекорд жары 18 августа был побит
Уже в полдень исторический рекорд жары 18 августа был побит
Он указал, что к полудню национальный рекорд жары 18 августа был побит. В Руцаве к той минуте было зарегистрировано +30,2 градуса и температура продолжала расти.
Кроме того, Брицис отметил, что до этого самым жарким в истории наблюдений 18 августа было в далеком 1973 году - тогда в Мерсрагсе было зарегистрировано +29,7 градуса.
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