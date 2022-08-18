Уже в полдень исторический рекорд жары 18 августа был побит

Он указал, что к полудню национальный рекорд жары 18 августа был побит. В Руцаве к той минуте было зарегистрировано +30,2 градуса и температура продолжала расти.

Кроме того, Брицис отметил, что до этого самым жарким в истории наблюдений 18 августа было в далеком 1973 году - тогда в Мерсрагсе было зарегистрировано +29,7 градуса.

Галерея: Лето в Лиепае