Красное предупреждение! В Курземе ожидается гроза с экстремально сильными ливнями

LVĢMC сообщает, что экстремально сильные грозовые ливни продолжатся в Курземе до утра, днем их интенсивность снизится.

Красный уровень предупреждения в силе с 19 часов 29 августа до 6 часов утра 30 августа.

Как говорится на сайте LVĢMC, красное предупреждение означает, что прогнозируются очень опасные гидрологические или метеорологические условия.

Очень возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также несчастные случаи, угрожающие жизни людей. LVĢMC призывает регулярно интересоваться и детально знакомиться с ожидаемыми гидрометеорологическими изменениями, а также регулярно следить за информацией и указаниями, которые предоставляют ответственные службы. В случае красного предупреждения жители должны быть готовы к чрезвычайным мероприятиям, в том числе и к эвакуации.

Отметим, что на остальной территории Латвии в силе желтое предупреждение о сильной жаре.

Напомним, в понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +25...+30 градусов, а на большей части территории Курземе не превысит +22...+25 градусов. Такая теплая погода в этом году в Латвии ожидается в последний раз - уже во вторник станет значительно прохладнее.