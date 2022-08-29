Вечером в понедельник, 29 августа, местами в Курземе ожидается гроза с экстремально сильными ливнями и порывами ветра до 15-18 метров в секунду, локально возможен и град, сообщает сайт Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), где объявлено предупреждение красного уровня.
Красное предупреждение! В Курземе ожидается гроза с экстремально сильными ливнями
LVĢMC сообщает, что экстремально сильные грозовые ливни продолжатся в Курземе до утра, днем их интенсивность снизится.
Красный уровень предупреждения в силе с 19 часов 29 августа до 6 часов утра 30 августа.
Как говорится на сайте LVĢMC, красное предупреждение означает, что прогнозируются очень опасные гидрологические или метеорологические условия.
Очень возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также несчастные случаи, угрожающие жизни людей. LVĢMC призывает регулярно интересоваться и детально знакомиться с ожидаемыми гидрометеорологическими изменениями, а также регулярно следить за информацией и указаниями, которые предоставляют ответственные службы. В случае красного предупреждения жители должны быть готовы к чрезвычайным мероприятиям, в том числе и к эвакуации.
Отметим, что на остальной территории Латвии в силе желтое предупреждение о сильной жаре.
Напомним, в понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +25...+30 градусов, а на большей части территории Курземе не превысит +22...+25 градусов. Такая теплая погода в этом году в Латвии ожидается в последний раз - уже во вторник станет значительно прохладнее.
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