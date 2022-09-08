В четверг в Латвии ожидается незначительная переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
В четверг без осадков и малооблачно
В четверг без осадков и малооблачно
Будет дуть слабый восточный ветер, на юге Курземе - умеренный.
Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге в четверг будет сухо и преимущественно солнечно. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +16 градусов.
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