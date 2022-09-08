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В четверг без осадков и малооблачно

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг без осадков и малооблачно
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В четверг в Латвии ожидается незначительная переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый восточный ветер, на юге Курземе - умеренный.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и преимущественно солнечно. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +16 градусов.

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