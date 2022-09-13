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На западе страны побит рекорд холода для 13 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
На западе страны побит рекорд холода для 13 сентября
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Ночью температура воздуха в Лиепае опустилась до +3,7 градуса, превысив рекорд холода, установленный 13 сентября 1973 года, на две десятых градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Около пяти утра на наблюдательной станции в Руцаве термометр показал +1,3 градуса по сравнению с прежним рекордом +1,7 градуса, зафиксированным в 1931 году.

В Павилосте температура опустилась до +2,6 градуса, что на полградуса ниже, чем прежний рекорд для этого дня, установленный в 1985 году.

На большей части страны температура воздуха в шесть утра составляла +6...+10 градусов, небо было затянуто облаками.

Во вторник в Латвии будет в основном облачно, местами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, в Риге до +15.

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