На западе страны побит рекорд холода для 13 сентября

Около пяти утра на наблюдательной станции в Руцаве термометр показал +1,3 градуса по сравнению с прежним рекордом +1,7 градуса, зафиксированным в 1931 году.

В Павилосте температура опустилась до +2,6 градуса, что на полградуса ниже, чем прежний рекорд для этого дня, установленный в 1985 году.

На большей части страны температура воздуха в шесть утра составляла +6...+10 градусов, небо было затянуто облаками.

Во вторник в Латвии будет в основном облачно, местами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, в Риге до +15.