Ночью температура воздуха в Лиепае опустилась до +3,7 градуса, превысив рекорд холода, установленный 13 сентября 1973 года, на две десятых градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На западе страны побит рекорд холода для 13 сентября
На западе страны побит рекорд холода для 13 сентября
Около пяти утра на наблюдательной станции в Руцаве термометр показал +1,3 градуса по сравнению с прежним рекордом +1,7 градуса, зафиксированным в 1931 году.
В Павилосте температура опустилась до +2,6 градуса, что на полградуса ниже, чем прежний рекорд для этого дня, установленный в 1985 году.
На большей части страны температура воздуха в шесть утра составляла +6...+10 градусов, небо было затянуто облаками.
Во вторник в Латвии будет в основном облачно, местами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, в Риге до +15.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!