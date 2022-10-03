В понедельник, 3 октября, после 16:00 на наблюдательной станции в центре Риги порывы северного ветра достигали 25 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Желтое предупреждение: в Риге порывы ветра достигают 25 метров в секунду
Желтое предупреждение: в Риге порывы ветра достигают 25 метров в секунду
В Даугавгриве были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в то время как на других станциях метеонаблюдений в Латвии скорость северного ветра не превышала 20 метров в секунду.
До утра вторника, 4 октября, в столице и на побережье Рижского залива действует предупреждение о сильном ветре. На востоке страны до утра вторника действует желтое предупреждение о сильных ливнях.
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