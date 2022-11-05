В субботу утром, 4 ноября, на востоке Латвии, в том числе в окрестностях Гулбене и Резекне, местами прошел небольшой снег, сообщают латвийцы в социальных сетях.
Фото ⟩ В Латвии выпал первый снег
В Латвии выпал первый снег
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха утром была в Алуксне - минус 3 градуса.
Gulbenes un Rēzeknes pusē šorīt mazliet snidzis.— Toms Bricis (@boms_tricis) November 5, 2022
Foto: Sanita Raginska, Ingars Bērziņš, Līga Mazā pic.twitter.com/a7bbtF891b
Как сообщалось, в субботу в Латвию с запада придет атмосферный фронт - в Курземе дожди ожидаются днем, а вечером зона осадков достигнет центральной части страны.
В прошлом году первый снег выпал 24 октября, в 2020 году - 20 октября, в другие годы первый снег также в основном выпадал в октябре.
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