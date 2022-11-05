Фото ⟩ В Латвии выпал первый снег

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха утром была в Алуксне - минус 3 градуса.

Gulbenes un Rēzeknes pusē šorīt mazliet snidzis.

Foto: Sanita Raginska, Ingars Bērziņš, Līga Mazā pic.twitter.com/a7bbtF891b — Toms Bricis (@boms_tricis) November 5, 2022

Как сообщалось, в субботу в Латвию с запада придет атмосферный фронт - в Курземе дожди ожидаются днем, а вечером зона осадков достигнет центральной части страны.

В прошлом году первый снег выпал 24 октября, в 2020 году - 20 октября, в другие годы первый снег также в основном выпадал в октябре.