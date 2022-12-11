Продолжительный снегопад и самый сильный этой зимой ветер: метель начнется уже ночью

Согласно прогнозу, с юго-востока на Латвию придет обширная область осадков, принеся с собой сильный снегопад и метели на всей территории страны, самые сильные - в восточных регионах.

Во время метели видимость снизится до 100-500 метров, на дорогах образуются снежные заносы. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-восточный, северный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), на побережье даже до 20-23 м/с. Минимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов.

Ночью в Риге будет пасмурно, со второй половины ночи пойдет снег, также ожидается метель. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северный, северо-восточный ветер порывами до 15-19 м/с, температура воздуха составит -4...-6 градусов.

В понедельник небо будет затянуто облаками, местами на западе с кратковременными прояснениями. Во второй половине дня в крайних юго-восточных районах выпадет снег. Будет дуть северо-восточный, северный ветер, слабый до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается в пределах -2...-7 градусов.