Сильная метель начнется в ночь на понедельник - ожидается не только продолжительный снегопад, но и самый сильный ветер этой зимой, прогнозируют синоптики.
Продолжительный снегопад и самый сильный этой зимой ветер: метель начнется уже ночью
Согласно прогнозу, с юго-востока на Латвию придет обширная область осадков, принеся с собой сильный снегопад и метели на всей территории страны, самые сильные - в восточных регионах.
Во время метели видимость снизится до 100-500 метров, на дорогах образуются снежные заносы. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-восточный, северный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), на побережье даже до 20-23 м/с. Минимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов.
Ночью в Риге будет пасмурно, со второй половины ночи пойдет снег, также ожидается метель. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северный, северо-восточный ветер порывами до 15-19 м/с, температура воздуха составит -4...-6 градусов.
В понедельник небо будет затянуто облаками, местами на западе с кратковременными прояснениями. Во второй половине дня в крайних юго-восточных районах выпадет снег. Будет дуть северо-восточный, северный ветер, слабый до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается в пределах -2...-7 градусов.
В Риге в первый день новой недели небо будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, температура воздуха от -5 до -7 градусов.
Снежные билеты в Риге
В понедельник, 12 декабря, и во вторник, 13 декабря, водители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге при предъявлении действительного свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Решение принято в связи с прогнозами метеорологов о предстоящей метели, чтобы снизить интенсивность движения во время или после сильного снегопада, облегчив тем самым работу дорожной техники.
В понедельник и вторник действительным документом для проезда в общественном транспорте будет считаться свидетельство о регистрации легкового транспортного средства или технический паспорт, который необходимо предъявлять только при контроле, но не водителю транспортного средства.
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