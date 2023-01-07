Утро субботы в Риге - самое холодное за последний год

В ночь на 7 декабря 2021 года столбик термометра в центре Риги опустился до -16,8 градуса, напоминает агентство LETA.

На других наблюдательных станциях температура воздуха в 6 утра в субботу составила от -7,2 градуса на Колке до -17,5 градуса в Мадоне и -18 градусов в Дагде. Самая низкая температура воздуха была -20 градусов на востоке страны.

Наблюдается небольшая облачность, в части Курземе идет небольшой снег и метель.

Дует слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе - с порывами до 10-15 метров в секунду.

В Риге в 6 утра температура воздуха на всех наблюдательных станциях составляла -14 градусов, юго-восточный ветер дул со скоростью 5 метров в секунду, а толщина снежного покрова в центре столицы уменьшилась до шести сантиметров.

Максимальная температура воздуха в пятницу была от -5,5 градуса на Колке до -15 градусов в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 6 января была примерно +20 градусов на побережье Средиземного моря и на островах. В свою очередь, холоднее всего в ночь на субботу было на севере Скандинавии и в России - до -37...-38 градусов.