В пятницу в Латвии облаков станет меньше и на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +2 градусов
В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +2 градусов
Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха составит -2...+2 градуса, вечером она понизится.
В Риге значительных осадков не ожидается, небо периодически будет проясняться, максимальная температура воздуха составит +1...+2 градуса, будет дуть небольшой северный ветер.
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