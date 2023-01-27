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В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +2 градусов

rus.tvnet.lv
В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +2 градусов
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Латвийская зима. Иллюстративное фото.
Латвийская зима. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу в Латвии облаков станет меньше и на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха составит -2...+2 градуса, вечером она понизится.

В Риге значительных осадков не ожидается, небо периодически будет проясняться, максимальная температура воздуха составит +1...+2 градуса, будет дуть небольшой северный ветер.

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