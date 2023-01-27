Суббота будет морозной

Ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны туман и иней.

Юго-западный ветер в течение дня усилится, в Вентспилсе его порывы составят до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, при ясном небе - до -11 градусов. Днем от +2 градусов на Курземском побережье до -5 градусов местами на востоке страны.

В Риге в субботу будет преобладать облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, в пригородах - до -8 градусов, днем составит около -1 градуса.