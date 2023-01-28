Зима возвращается! В субботу будет небольшой мороз

Небо будет пасмурным, местами возможны прояснения. Поздним вечером местами в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается небольшой дождь со снегом.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду.

В Риге суббота пройдет без осадков, со слабым южным, юго-западным ветром. Температура воздуха составит -1 градус.

Labrīt! Šodien laiks būs mākoņains, vietām skaidrosies. Pēcpusdienā vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapjš sniegs. Lēns līdz mērens DR/R vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 m/s, un maksimālā gaisa temperatūra būs +1…-4°, jūras piekrastē +2…+3°. pic.twitter.com/DTUx6JuSvo — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 28, 2023