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Зима возвращается! В субботу будет небольшой мороз

rus.tvnet.lv/LETA
Зима возвращается! В субботу будет небольшой мороз
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET

Максимальная температура воздуха в субботу в Латвии ожидается от +2 градусов на побережье Курземе до -4 градусов местами в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет пасмурным, местами возможны прояснения. Поздним вечером местами в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается небольшой дождь со снегом.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду.

В Риге суббота пройдет без осадков, со слабым южным, юго-западным ветром. Температура воздуха составит -1 градус.

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