Вернется ли зима? Синоптики рассказали о прогнозе на месяц

Текущая зима началась необычайно рано: с 17 ноября по 20 декабря средняя температура воздуха в стране держалась ниже нуля, и этот морозный период длительностью не менее месяца повторился в Латвии впервые с 2018 года.

При этом период заморозков длиной не менее месяца, начавшийся в середине ноября или ранее, последний раз был отмечен в 1998 году, когда в Латвии с 8 ноября по 15 декабря преобладала зимняя погода.

Декабрь в целом был на два градуса холоднее нормы, однако при этом в 2022 году средняя температура в декабре оказалась на один градус выше, чем в 2021 году.

В начале января после рекордов тепла вернулись морозы, поэтому средняя температура воздуха за первую декаду месяца была близка к норме, а в середине января поднялась на четыре градуса выше нормы.

В настоящее время в Скандинавии усиливается циклон, под влиянием которого в

понедельник в Латвии вероятны продолжительный дождь и снег, местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными.

Ожидается сильный юго-западный ветер - с утра в Курземе его скорость в порывах достигнет 18-22 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.

Время от времени дождь со снегом будут идти в продолжение недели, температура воздуха понизится, в выходные местами она может опуститься ниже -10 градусов.

Мороз не будет стойким, под влиянием западных ветров температура воздуха в феврале часто будет подниматься выше нуля, возможно наступление метеорологической весны.

Солярная зима, или квартал года, в котором северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света, закончится уже 4 февраля, когда продолжительность дня по сравнению с Рождеством увеличится на два часа.