В январе в Латвии выпало 160% от нормы осадков

Таким образом, минувший месяц стал третьим самым влажным январем в истории метеонаблюдений страны, уступив лишь 1959 и 2007 годам.

Больше всего осадков - 112,8 мм - выпало в Руцаве, а меньше всего дождей и снега было в Елгавском крае, где в январе зарегистрировано 44,1 мм осадков.

В среднем в январе в Латвии было 15,6 дней с осадками в количестве не менее одного миллиметра. В Павилосте и Вентспилсе таких дней было целых 19, меньше всего в Добеле и Звейниекциемсе - 12 дней.

Самый густой снежный покров - 25 сантиметров - зафиксирован 30 января в Дагде.

Среднемесячная температура воздуха в Латвии составила -0,6 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы. Самой низкой в истории наблюдений отметки в -20,0 градусов столбик термометра достиг 6 января на Даугавпилсской наблюдательной станции. Самая высокая в январе температура воздуха также была зафиксирована в Даугавпилсе: в первый день Нового года воздух на этой наблюдательной станции прогрелся до +11,1 градуса, побив латвийский январский рекорд тепла.

Всего за первые три дня января был побит 41 рекорд тепла, еще шесть рекордов максимальной температуры воздуха было побито в середине месяца.

Только с 5 по 9 января среднесуточная температура воздуха по стране была ниже нормы.

Средняя относительная влажность воздуха составила 90%: от 71% в Руцаве до 95% в Салдусе. Самые сильные порывы ветра - 22,8 метра в секунду - зафиксированы 12 января в Вентспилсе.