На западном побережье Курземе наступила метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступает, когда средняя температура воздуха держится выше нуля в течение пяти дней подряд, и первый из этих дней считается началом весны.

В связи с теплыми зимами последних лет, когда часто трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое по статистике является в Латвии самым холодным днем в году. Таким образом, 7 февраля - самый ранний срок, когда может наступить метеорологическая весна.

В других регионах Латвии метеорологическая весна может начаться в конце недели. Согласно прогнозам, на следующей неделе по всей стране температура может подняться выше нуля.