Рекорд! Так тепло в Латвии 14 февраля еще не было

Прежний рекорд для 14 февраля составлял +7,8 градуса и был зарегистрирован в 1995 году в Мадоне.

На остальной территории Латвии температура воздуха сегодня составляла от +1,8 градуса в Даугавгриве до +6,1 градуса в Добеле.

Как сообщалось, прежний рекорд был побит и вчера, когда максимальная температура воздуха составил +7,9 градуса.

Галерея: 14 февраля в Риге