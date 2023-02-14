В Ригу пришла метеорологическая весна

Метеорологическая весна начинается при среднесуточной температуре воздуха выше нуля в течение пяти дней подряд, при этом ее начало приходится на первый из этих дней.

В последние годы по мере потепления климата часто бывает трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, поэтому синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля - статистически самого холодного дня в году в Латвии.

В этом году на большей части Курземе метеорологическая весна началась в самый ранний из возможных сроков - 7 февраля. На следующий день это произошло в Айнажи, а 10 февраля - в Добеле, Риге и Звейниекциемсе.

В столице с 10 февраля среднесуточная температура воздуха превышает +1 градус, 13 февраля она достигла даже +4,1 градуса.

В Салдусе, а также на нескольких наблюдательных пунктах в центральной части страны 12 февраля среднесуточная температура воздуха опустилась чуть ниже нуля, и если в ближайшие дни она сохранится выше нулевой отметки, то началом метеорологической весны будет считаться 13 февраля.