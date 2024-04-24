Синоптики сделали малоприятный прогноз на ближайшие сутки

Больше всего дождей будет в восточной части страны. В Латгале, Селии и восточной части Видземе количество осадков может достигнуть 15 миллиметров.

Также ожидается дымка. По мере того как центр циклона будет пересекать Латвию, ветер сменит направление, а днем в четверг будет дуть западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +3...+6 градусов ночью и +4...+9 градусов днем.

В Риге ожидается продолжительный дождь при плотной облачности. Ночью будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха составит около +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется всего на два градуса выше, будет дуть умеренный ветер с запада/юго-запада.

Галерея: Погода в Латвии

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